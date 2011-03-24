СБУ завершила розслідування справи про «швидкі Тимошенко»

СБУ завершило розслідування кримінальної справи щодо службової недбалості митників у ході розмитнення 1 тис. спеціалізованих автомобілів марки "Opel Combo".

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні відділу зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Зокрема, Головне слідче управління Служби безпеки України завершило розслідування кримінальної справи, порушеної стосовно начальника відділу Київської регіональної митниці та одного з інспекторів за фактом вчинення ними службової недбалості у ході розмитнення 1000 спеціалізованих автомобілів марки "Opel Combo" за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України.

Встановлено, що вказані посадові особи, достовірно знаючи, що транспортні засоби у вантажно-митній декларації були необґрунтовано задекларовані за іншим кодом, прийняли рішення про розмитнення автомобілів. Унаслідок таких дій недонараховано митних платежів на загальну суму понад 9 млн. грн.

Обвинуваченим 16 березня 2011 року оголошено про закінчення досудового слідства, вони розпочали ознайомлення з матеріалами справи.

В ГПУ нагадали, що за умовами договору, укладеного 14 вересня 2009 року ДП "Укрмедпостач" з австрійською компанією "Vamed Engineering GmbH & CO KG", австрійська компанія зобов’язалась поставити держпідприємству 1000 спеціалізованих та адаптованих автомобілів марки "Opel Combo".

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом закупівлі 1 тис. автомобілів в кредит під державні гарантії, надані Кабінетом міністрів Юлії ТИМОШЕНКО.

Генеральний прокурор Віктор ПШОНКА повідомив, що, за даними проведених експертиз, автомобілі були придбані за ціною, завищеною на 50 млн. грн.

При цьому вони не підходять для використання як автомобілі “швидкої допомоги”, стверджує В.ПШОНКА.