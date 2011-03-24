В інкасаторській машині виявлено саморобний вибуховий пристрій

У Запоріжжі в інкасаторській машині Ощадбанку виявлено саморобний вибуховий пристрій.Як розповіли УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, «повідомлення про підозрілий предмет в підголовнику пасажирського сидіння інкасаторської машини надійшло сьогодні від представника служби безпеки Ощадбанку».

На місце події в терміновому порядку виїхали представники вибухо-технічної служби експертно-криміналістичного центру ГУ МВС України в Запорізькій області, які встановили, що в підголовнику дійсно знаходиться вибуховий пристрій-саморобка.

На даний момент проводяться подальші роботи з встановлення походження вибухового пристрою і розшуку зловмисників.

Встановлюються також можливі причини і обставини події.