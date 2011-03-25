Лідери ЄС схвалили пакет заходів з підтримки євро

Лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі досягли згоди з питання про заходи підтримки єдиної європейської валюти, повідомляє Радіо Свобода.

Як повідомив голова Європейської Ради Херман ван Ромпей, всі країни єврозони і ряд інших держав ЄС підписали так званий "пакт Євро-плюс" щодо координації економічних політик.

Раніше повідомлялося, що лідерам країн ЄС, які не входять у зону євро, буде запропоновано приєднатися до виконання рекомендацій "пакту Євро-плюс". Польща, Болгарія, Данія, Румунія, Латвія і Литва погодилися виконувати вимоги пакту, повідомив ван Ромпей. Угорщина, Швеція, Чехія і Великобританія відмовилися приєднатися до пакту.

Країни ЄС домовилися і про принципи формування так званого Європейського стабілізаційного механізму обсягом у 500 мільярдів євро - для підтримки єдиної валюти.

Узгоджений лідерами єврозони пакт не вимагає відмови від індексації зарплат, а також не ставить планку щодо єдиного пенсійного віку. Документ закликає держави спиратися в цих питаннях на національний досвід, середню тривалість життя, економічну і соціальну доцільність рішень.