У лікарні без дозволу ховали мертвонароджених

Прокуратура Дніпропетровської області порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості посадовців лікарні №9 Дніпродзержинська, які підозрюються у порушенні правил захоронення мертвонароджених дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

За даними прес-служби, перевіряється інформація, що медики зазначеної лікарні без дозволу батьків захоронювали мертвонароджених дітей разом з післяопераційними відходами.

«У ході слідчих дій прокуратура проводить перевірку дотримання правил захоронення мертвих малюків співробітниками лікарні. Буде встановлено їхню кількість, проведено эксгумацію захоронених дітей та необхідні экспертизи»,- повідомляє прес-служба.

Кримінальну справу порушено за ч. 1 ст. 367 Кримінального кодексу.