Євросоюз може посилити контроль над імпортом продовольства з Японії

Європейський Союз може посилити контроль над імпортом продовольства з Японії, додавши також контроль на наявність плутонію.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив на брифінгу представник Єврокомісії Фредерік ВЕНСАН.

«Європейський Союз розгляне це питання на експертному рівні», - сказав він.

«Ми візьмемо до уваги зараження плутонієм», - додав представник Єврокомісії.

Минулого тижня Євросоюз вже почав контролювати продовольство, яке імпортується з Японії, на вміст йоду-131, цезію-134 і цезію-137.

Проте виявлене цього тижня забруднення ґрунту плутонієм викликало нові побоювання. «Ситуація серйозна, однак спостереження тривають, і, у разі необхідності більш суворого контролю, ЄС зробить це», - підкреслив Ф.ВЕНСАН.

Як повідомлялося, ЄС увів контроль японського продовольства, яке імпортується, минулого тижня.

Згідно з введеними правилами, все продовольство, що імпортується, має супроводжуватися довідками японської влади про те, що продукти не заражені йодом-131, цезієм-134 і цезієм-137. При цьому європейські лабораторії можуть вибірково здійснювати перевірки.

У 2010 році загальний імпорт продовольства з Японії до країн - членів ЄС становив більш як 200 млн. євро.