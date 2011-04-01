ФБР затримала уродженця України за серію пограбувань у Нью-Йорку

35-річного вихідця з України затримано за серію пограбувань у Нью-Йорку.

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі, незважаючи на свій двометровий зріст і поширені властями фотографії, Марат МИХАЙЛИЧ успішно переховувався від влади близько двох місяців, але не уникнув ока однієї з відеокамер, встановлених поліцією по всьому Нью-Йорку.

Уродженець України числився в розшуковому списку ФБР під своїм ім'ям і під прізвиськом "Святковий бандит", оскільки інкриміновані йому пограбування банків почалися під час святкового сезону, який триває в США з дня Подяки в останній четвер листопада до Нового року.

Всього М.МИХАЙЛИЧУ інкримінуються 9 пограбувань, які, за викладками бруклінської федеральної прокуратури, загалом принесли йому близько 80 тисяч доларів.