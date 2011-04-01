В УНІАН відбудеться майстер-клас «Скільки ти коштуєш?»

У суботу, 2 квітня, о 11.00 в УНІАН в рамках проекту «Лабораторія «Зроби себе сам» відбудеться майстер-клас «Скільки ти коштуєш? - Влада грошей з Людмилою Богуш». Його проведе найпопулярніший в Україні фахівець із управління часом Людмила БОГУШ.

Місія Л.БОГУШ - підвищувати стандарти бізнесу й робити людей цілісними. На своїх тренінгах вона навчає людей і компанії досягати своїх цілей.

Учасники майстер-класу зможуть отримати відповіді на такі запитання:

Скільки коштує одна година твого часу?

Як оцінити себе по достоїнству?

Як перетворити 24 години в добі на реальні гроші?

Скільки коштують твої бажання?

Як визначити різницю між своєю нинішньою вартістю й вартістю своїх бажань?

Всього за 2 години учасники майстер-класу дізнаються про свою справжню цінність, оцінять себе по достоїнству й підвищать самооцінку.

Л.БОГУШ - бізнес-тренер, автор понад 200 статей і публікацій у ЗМІ, засновник Студії управління часом BogushTime, власник патенту авторського планувальника BogushBook. Із 1999 р. спеціалізується на тренінгах із управління часом, управління людьми й ораторської майстерності. За останні 5 років провела понад 400 тренінгів і семінарів, на яких навчила близько 8000 осіб.

У 2009 році створила Міжнародний соціальний он-лайн проект "Amplifier. Підсилювач життя", спрямований на посилення головних сфер життя людини, учасниками якого стали вже понад 4000 осіб із різних країн світу.

Майстер-клас відбудеться в рамках проекту «Лабораторія «Зроби себе сам», який стартував в УНІАН 1 березня цього року. Організатори проекту - агентство УНІАН, Інститут обдарованої дитини й Майстерня конструювання особистості Валентина БАДРАКА. Про те, які можливості відкриє проект перед усіма зацікавленими людьми, йшлося в матеріалі «Як стати Джорджем Соросом за суботу та неділю» .

У рамках проекту заняття Лабораторії вже провели: автор відомих книг із самовдосконалення В.БАДРАК; доктор економічних наук, автор школи синергетичного ефекту «2+2=5» Анатолій ДМИТРЕНКО; а також один із найбільш затребуваних в Україні експертів із системного розвитку особистості та бізнесу Іцхак ПІНТОСЕВИЧ. (Докладніше дивіться сторінку «Семінари» на сайті УНІАН).

Запис на майстер-клас Л.БОГУШ і питання оплати - за тел. (044) 279-33-53, (093) 932-37-24 або по ел. пошті: vika@unian.net.

Семінари й тренінги проходять в агентстві УНІАН за адресою: Київ, Хрещатик, 4.