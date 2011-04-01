Україна почала промисловий видобуток нафти в Єгипті

Україна вже видобула в Єгипті 100 тис. тонн нафти, а в наступному 2012 року видобуток становитиме 1 млн. тонн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрія БОЙКО на прес-конференції в Донецьку.

«Дуже мало пишуть в пресі про те, що ми робимо за кордоном для того, щоб видобути нафту там. Особливо це актуально в умовах сьогоднішнього різкого зростання цін на нафту», - сказав міністр.

Він повідомив, що в Єгипті Україна вже почала промисловий видобуток нафти. «Адже ми вже почали промисловий видобуток нафти в Єгипті, і наступного року ми вийдемо на видобуток приблизно мільйона тонн і постачання її в нашу країну, - розповів Ю.БОЙКО. - Цю програму ми готували з 2006 року. Водночас, коли ми були в опозиції, вона була практично зупинена, потім ми її реанімували. Але, ця програма діє, і перші 100 тис. тонн ми вже видобули там, вони вже перебувають там, і ми їх плануємо вивезти. Власне кажучи, ми б її вивезли, коли б не революція в Єгипті».

Міністр ще раз запевнив, що в Україні сьогодні «є за всіма напрямами програми урядові, які дозволяють підвищувати енергетичну безпеку нашої країни».

Нагадаємо, 13 грудня 2006 р. між Арабською Республікою Єгипет, Єгипетською Генеральною Нафтовою Корпорацією і НАК «Нафтогаз України» було укладено Концесійну угоду на проведення нафтової розвідки і розробки запасів вуглеводнів східного блоку Алам Ель Шавіш Іст (Alam El-Shawish East) у Західній Пустелі АРЄ загальною площею 994 кв. км. Згідно з умовами Концесійної угоди період геологорозвідувальних робіт триватиме до 13 грудня 2011 року.

За час реалізації проекту компанією пробурено 12 пошукових і 2 розвідувальних свердловини. Відкрито 5 родовищ вуглеводнів. Сумарні видобувні запаси нафти і газу на трьох родовищах оцінюються в 10 млн. тонн умовного палива. Здійснюється оцінка запасів на двох інших родовищах.