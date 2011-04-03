На півдні і сході України очікуються дощі

4 квітня за прогнозами синоптиків у південній частині України, східних, Дніпропетровській та Кіровоградській областях очікується невеликий дощ, (вдень місцями). На решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у південній та східній частині пориви 17-22 м/с, місцями 25-30 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях, півночі Лівобережжя та в Карпатах від 3° морозу до 2° тепла; вдень 8-13° тепла, на Закарпатті, Прикарпатті та в Криму до 18° тепла.

У Києві та столичній області - без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°. По м. Києву температура вночі 1-3° тепла, вдень 10-12°.