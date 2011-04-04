Працівниця банку крала гроші з платіжних карток клієнтів

На Дніпропетровщині співробітники управління СБУ в області викрили менеджера з обслуговування фізичних осіб одного з банків, яка з платіжних карток клієнтів викрала 70 тис. грн. Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Впродовж 2009-2010 рр. зловмисниця, маючи доступ до автоматизованої банківської системи, неодноразово здійснювала перевипуск банківських карток клієнтів, привласнюючи їх. У подальшому співробітниця банку знімала готівку через банкомати та використовувала її на власний розсуд.

Управлінням СБУ в Дніпропетровській області стосовно працівниці банку порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 362 КК України - несанкціоновані дії з комп’ютерною інформацією шляхом шахрайства вчинені особою, яка має право доступу до неї. Зловмисниці загрожує покарання позбавленням волі на термін від 2 до 5 років.