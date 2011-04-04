Від Кабміну вимагають термінового внесення змін до Податкового кодексу

«Наша Україна» вимагає від Кабінету міністрів термінового внесення змін до Податкового кодексу, скасувавши заборону юридичним особам відносити на валові витрати всі операції з платниками єдиного податку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив народний депутат від «Нашої України» Віктор МАТЧУК.

Зокрема, партія вимагає невідкладно внести на розгляд парламенту зміни до Податкового кодексу, скасувавши положення, яке паралізує роботу підприємців, що співпрацюють з юридичними особами на загальній системі оподаткування.

В.МАТЧУК нагадав, що з 1 квітня 2011-го вступила в дію стаття 139 нового Податкового кодексу, яка забороняє юридичним особам відносити на валові витрати всі операції з платниками єдиного податку. За його словами, це може спричинити закриття 400 тис. підприємств малого та середнього бізнесу, оскільки підприємствам буде просто невигідно працювати із спрощенцями і вони відмовлятимуться від їх послуг.

«Таким чином, замість спрощення умов ведення підприємницької діяльності, Податковий кодекс закладає нормативне підґрунтя, яке створює необґрунтовані перешкоди для роботи малого бізнесу в правовому полі та змушує підприємців йти в тінь або припиняти свою діяльність», - наголошує В.МАТЧУК.

Він звернув увагу, що наслідком цього буде зростання безробіття та соціальної напруги в суспільстві. При цьому, зауважив депутат, держава не готова на сьогодні запропонувати спрощенцям інші робочі місця з гідним рівнем заробітної плати для цих людей. Адже за останні три місяці кількість зареєстрованих безробітних вже й так зросла на 215 тис. осіб.

«Окрім того, уряд нарешті повинен розробити законопроект, який регламентуватиме діяльність підприємців на єдиному податку. Під час податкового Майдану урядовці взяли на себе зобов’язання за два місяці розробити нову модель спрощеної системи оподаткування, але цього дотепер не зроблено. Складається враження, що влада свідомо відтягує формальне врегулювання діяльності малого бізнесу, і тим самим знищує умови для розвитку та зміцнення в Україні незалежного прошарку середнього класу», - підкреслює В.МАТЧУК.

«Протиснутий владою Податковий кодекс лише ускладнює роботу підприємств та дискредитує саму суть податкової реформи. Саме тому ми наполягаємо, щоб в законопроектах, які регулюватимуть діяльність спрощенців, були обов’язково враховані пропозиції громадських організацій малого та середнього бізнесу», - додав депутат.