У Росії порахують українців, сибіряків і ельфів
14:38, 04 квітня 2011Суспільство
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Россста підбиває підсумки
Росстат обіцяє до кінця року оприлюднити кількість росіян, які під час перепису в графі національність зазначили себе як «українці».
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав керівник Росстату Олександр СУРІНОВ, підбиваючи перші підсумки всеросійського перепису, який пройшов у жовтні 2010 року.
«Національний склад буде відомий до кінця року, там будуть і українці, й інші національності», - сказав О.СУРІНОВ.
Він відзначив, що респонденти, відповідаючи на питання про національність, інколи зараховували себе до неіснуючих етнічних груп.
«Люди називали себе – ельфами, сибіряками тощо. Популяція цих істот не зникла», - сказав він.
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