Злочинна група «качала» нафту з труби «Дружба»

Львівські правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася крадіжками нафти з нафтопроводу «Дружба», до складу якої входили мешканці Харківської, Сумської, Полтавської та Закарпатської областей.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України у Львівській області, обласним УДСБЕЗ було припинено діяльність злочинної групи з ознаками організованості у складі п‘яти осіб, які займались викраденням нафти із нафтопродуктопроводу філії Магістральні нафтопроводи «Дружба» НАК «Укртранснафта».

За даними міліції, члени злочинної групи поблизу с. Ожидів Буського району Львівшини здійснили незаконну врізку в нафтопродуктопровід “Дружба”. Під час проведення оперативних заходів правоохоронці виявили замаскований відвід від нафтопродуктопроводу довжиною близько 2,5 км, який було прокладено до території господарського двору колишньої селянської спілки села Ожидів. На території колишньої селянської спілки було виявлено вкопані в землю металеві бочки, які були заповнені викраденими нафтопродуктами (нафта-сирець).

Співробітники міліції вилучили 150 тонн нафти-сирцю вартістю 600 тис. грн., а також насоси високого тиску, шланги та інше пристосування для перекачування викраденої нафти.

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