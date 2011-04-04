БЮТ: уряд готується списати приватним компаніям борги за газ

Уряд підготував законопроекти, якими пропонується списати борги приватних компаній за спожитий газ та електроенергію перед «Нафтогазом України» та Держбюджетом.

Про це, як повідомляє сайт «БЮТ-Батьківщини», заявив народний депутат Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він зазначив, що відповідні законопроекти вніс народний депутат Партії регіонів Олександр ПЕКЛУШЕНКО.

«Згідно з законопроектом №8284 пропонується списати 35 млрд. грн. перед державною компанією «Нафтогаз України», а законопроектом №8285 - 26 млрд. грн. боргу перед державним бюджетом України», - повідомив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

За його словами, така пропозиція Партії регіонів виглядає особливо цинічно.

«З 1 квітня більшість громадян України платитимуть на 15% більше за електроенергію, в той час як компаніям відомих олігархів спишуть мільярди коштів», - зауважив А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

На його думку, таким чином влада демонструє звичайне здирництво стосовно звичайних українців.

«За ініціативи нинішньої влади відхилений мораторій на стягнення пені за невчасну сплату тарифів ЖКГ, включно до вилучення квартири боржника, якщо сума боргу буде велика. І поки люди заборговують якісь копійки, то олігархам Партії регіонів Президент ЯНУКОВИЧ списує цілі мільярди», - обурився А.ПАВЛОВСЬКИЙ.

Він також виловив переконання, що з таким вибірковим підходом в Україні завжди буде дефіцит у держбюджеті і Пенсійному фонді.