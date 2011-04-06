У Криму майже 10 тисяч міні-готелів не сплачують податки

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим Василь ДЖАРТИ закликає власників міні-готелів і гостьових будинків курортного регіону вийти «з тіні» і платити податки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Кримського уряду.

За оцінками експертів, у Криму працює майже 10 тисяч міні-готелів і гостьових будинків, більшість з яких не оформлені як суб`єкти підприємницької діяльності й не сплачують податки.

«Від цієї практики страждають готелі, які працюють згідно із законом, справно платять податки. Міні-готелі мають або стати готелями (платити податки, як платять всі суб`єкти готельного бізнесу, платити за енергоносії за тарифами для підприємств, а не для приватних осіб), або вони будуть просто будинками, де житимуть лише господарі цих будівель. Рада міністрів, місцеві органи влади і силові структури працюють над цим», - сказав В.ДЖАРТИ.