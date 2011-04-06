Повідомлення щодо справи Климентьєва можна надіслати анонімно

Міліція створила електронну поштову скриньку для отримання анонімної інформації про зниклого харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Про це повідомили УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

Відтепер на електронну поштову скриньку: rozshuk-anonim@ukr.net можна надіслати анонімну інформацію, що може сприяти розкриттю злочину і розшуку осіб, які можуть бути до нього причетні.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку.

Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЕВА, однак міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.