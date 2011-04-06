Творча зустріч з Юрієм Андруховичем в УНІАН

15 квітня о 18.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться творча зустріч з відомим українським письменником Юрієм Андруховичем. Увазі присутніх письменник запропонує кілька уривків із книжки "ЛІМ" («Лексикон інтимних міст»), що саме готується до друку. ЇЇ презентація відбудеться восени цього року. Вхід вільний. Тел. для довідок 050 904 06 91.

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