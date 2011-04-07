Табачник: 4 українських університети можуть потрапити до світових рейтингів

4 українських університети можуть потрапити до світових рейтингів провідних університетів світу.

Як повідомляє «5 канал», про це сьогодні заявив міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК.

Так, на сьогодні Київський національний університет імені Шевченка, Національний технічний університет “Київський політехнічний інститут”, Харківський політехнічний інститут та Харківський національний університет імені Каразіна уже готують документи. Брати участь виші збираються відразу у кількох рейтингах. За словами міністра, це, зокрема, Лондонський та Шанхайський.

"Будемо сподіватися, що потраплять на помітні позиції відразу в кількох. Думаю, що потрапляння хоча б у 500-600 кращих університетів світу - це буде помітний успіх", - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

7 січня стало відомо, що в рейтингу університетів світу Webometrics Львівський національний університет опинився на 1443-му місці, Київський національний університет ім. Шевченка – на 1576-му, Національний університет «Києво-Могилянська академія» – на 1608-му, Донецький національний технічний університет зайняв 1634-е місце, а на 1745-му місці опинився Харківський національний університет імені Каразіна.