Тернопільська міськрада заборонила продаж алкоголю у нічний час

Тернопільська міська рада заборонила продаж алкоголю у нічний час.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», відповідне рішення про впорядкування продажу пива, слабоалкогольних і алкогольних напоїв у роздрібній торговельній мережі міста було ухвалене сьогодні, 8 квітня на сьомій сесії Тернопільської міської ради шостого скликання.

Відтепер, згідно з рішенням міськради, з 22.00 вечора до 8.00 ранку заборонено продаж пива (крім безалкогольного), слабоалкогольних та алкогольних напоїв у торговельній мережі міста, за винятком ресторанів.

«Мета обмеження продажів алкоголю – зменшити кількість злочинності, ДТП, крадіжок, бійок, які скоюються у нічний час у стані алкогольного сп`яніння. Помітне зростання таких негативних тенденцій як серед підлітків, так і дорослих. Тому ми упевнені, що таке нововведення суттєво покращить атмосферу і соціальний стан у нашому місті», – зазначив міський голова Сергій НАДАЛ, коментуючи дане рішення.

Крім того, за його словами, з проханням прийняти дане рішення до міської влади зверталися церковні громади і керівництво УМВС України в Тернопільській області.

“Таким рішенням Тернопіль продовжує практику своїх сусідів: Львова, Івано-Франківська, Ужгорода, де вже ефективно діють схожі проекти”, – зазначається у повідомленні Всеукраїнського об’єднання «Свобода».