Міністр оборони наказав зрізати витрати на парад

Міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ розпорядився зменшити фінансовий запит військового відомства на проведення парадів 24 серпня з нагоди 20-ї річниці Незалежності України.

Як повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із ЗМІ Міноборони, у військовому відомстві були опрацьовані попередні розрахунки щодо проведення заходів з підготовки техніки та озброєння, людських ресурсів, які залучатимуться до проведення парадів військ 24 серпня, як у Києві та й в інших регіонах держави.

Орієнтовна вартість фінансових витрат, поданих до Кабінету міністрів, склала 320 млн грн., констатували в Міноборони.

Проте сьогодні М.ЄЖЕЛЬ доручив відповідним службам військового відомства та Генерального штабу Збройних сил України провести адекватніші розрахунки з метою значного зменшення фінансових витрат на заходи, пов’язані зі святкуванням 20-ї річниці Незалежності України, повідомили у військовому відомстві.

Як повідомило сьогодні видання «Дзеркало тижня. Україна», військовий парад 24 серпня може стати найдорожчим за 20 років Незалежності України, адже попередній кошторис витрат Міністерства оборони перевищує 320 млн. грн.

Зокрема, за даними видання, Міноборони запланувало витратити на «підготовку озброєння і військової техніки» до параду 220 млн. грн. Окрім того, додатково Міноборони просить 72 млн. грн. на «пально-мастильні матеріали».

«Дзеркало тижня. Україна» нагадало, що у 2008 і 2009 роках військові паради на День Незалежності коштували приблизно 70 млн. грн.