У Києві продовжиться суд за позовом про загибель Ту-154 над Чорним морем

Господарський суд Києва сьогодні продовжить засідання за позовом російської авіакомпанії "Сибір" у справі про загибель над Чорним морем пасажирського літака Ту-154 в 2001 році, передає РІА "Новости".

Ту-154 авіакомпанії "Сибір", який виконував рейс Тель-Авів - Новосибірськ, зазнав авіакатастрофи в жовтні 2001 року. Загинули 66 пасажирів і 12 членів екіпажа. Більша частина пасажирів були громадянами Росії і Ізраїлю.

Комісія Міждержавного авіаційного комітету (МАК) зробила висновок, що лайнер на висоті 11 тисяч метрів збила зенітна ракета С-200, запущена силами ППО України, що проводили того дня військові навчання в Криму.

Минулого тижня адвокати Міноборони України почали давати пояснення на критичні зауваження представників позивача щодо останньої експертизи київських фахівців, які заперечують причетність українських військових до катастрофи лайнера. Також захист заявив клопотання про витребування оригіналів даних радіолокаційних станцій про місцезнаходження пасажирського Ту-154 і навчальних цілей у момент аварії.

Авіакомпанія "Сибір" подав позов до Господарського суду Києва проти Міноборони і Держказначейства України, в якому вимагає стягнути з них 15,32 мільйона доларів. Суд у вересні відновив розгляд позову російської авіакомпанії.