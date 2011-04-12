У «Лексусі» безробітного знайшли два автомати Калашникова

На автошляху Київ-Харків, поблизу селища Пісочин, у зупиненому автомобілі «Лексус», власником якого виявився 36-річний безробітний житель Куп’янська, працівники Державної патрульної служби вилучили два автомати Калашникова (АКС) калібру 5,45 мм.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, також в автомобілі були виявлені два порожні секторні магазини до автоматів, револьвер «Наган» калібру 7,62 мм та 90 патронів калібру 5,45 мм.

Проти чоловіка порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу). Чоловіка затримано в порядку ст. 115 КПК, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Місце та мета придбання зброї встановлюються.