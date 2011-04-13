Пенсійний фонд вважає, що платити повинні всі

Пенсійний фонд (ПФ) негативно оцінює можливість надання окремим громадянам права не платити єдиний внесок.

Про це йдеться у листі фонду, розміщеному на сайті Ради підприємців при Кабінеті Міністрів.

«Звільнення від сплати єдиного внеску окремих категорій громадян може привести до зловживань з боку зазначених осіб. Також дане положення ставить їх у привілейований стан порівняно з іншими категоріями працюючих пенсіонерів або особами, що працюють за сумісництвом, наприклад, працюючими лікарями або вчителями, що приведе до практики подальшого розширення пільг іншим категоріям громадян», – сказано у листі ПФ.

Крім того, у фонді зазначають, що у разі звільнення від сплати єдиного внеску окремих категорій платників необхідно законодавчо визначити ресурси покриття витрат бюджету ПФ.

Довідка УНІАН. З 1 січня 2011 року в Україні діє Закон України «Про збір і облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування».

Закон передбачає введення в Україні єдиної системи збору страхових внесків фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування.

Законом передбачено, що єдиний внесок не входить у систему оподаткування. Податкове законодавство не регулює порядок нарахування, вирахування і сплати єдиного внеску. Для бюджетних установ сума єдиного внеску розподіляється: на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 4,1322%; на загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, пов`язаними з похованням, – 3,8567%; на загальнообов`язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання – 0,551%; на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування (у солідарну систему) – 91,4601%.