У Києві двоє п’яних напали на інкасаторський автомобіль

У Києві двоє нетверезих чоловіків перегородили шлях руху інкасаторському автомобілю, який належить Ощадбанку, і пошкодили його.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби охорони при МВС України, цей інцидент стався сьогодні об 11.15 на Харківському шосе.

За даними прес-служби, шлях автомобілю перегородили двоє нетверезих чоловіків. На прохання інкасаторів звільнити дорогу вони не відреагували належним чином, а навпаки, кинулися на автомобіль і розбили фари та скло.

Інкасатори викликали міліцію. Через кілька хвилин одного з нападників було затримано, інший розшукується.

За попередніми даними, цей вчинок нетверезі чоловіки здійснили з хуліганських спонукань.