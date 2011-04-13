У Києві двоє п’яних напали на інкасаторський автомобіль
16:15, 13 квітня 2011Суспільство
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Перегородили дорогу й кинулися...
У Києві двоє нетверезих чоловіків перегородили шлях руху інкасаторському автомобілю, який належить Ощадбанку, і пошкодили його.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної служби охорони при МВС України, цей інцидент стався сьогодні об 11.15 на Харківському шосе.
За даними прес-служби, шлях автомобілю перегородили двоє нетверезих чоловіків. На прохання інкасаторів звільнити дорогу вони не відреагували належним чином, а навпаки, кинулися на автомобіль і розбили фари та скло.
Інкасатори викликали міліцію. Через кілька хвилин одного з нападників було затримано, інший розшукується.
За попередніми даними, цей вчинок нетверезі чоловіки здійснили з хуліганських спонукань.
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