Половину житлових недобудов в Україні реально ввести в експлуатацію?

В Україні половину з близько 4 тисяч об`єктів незавершеного житлового будівництва реально ввести в експлуатацію.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив заступник директора департаменту житлового будівництва, будіндустрії і промисловості будматеріалів Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства Володимир ВИСОЧИН під час круглого столу чи «Чи добудують в Україні недобуди?».

За його словами, в Україні на сьогодні нараховується я близько 4 тисяч об`єктів незавершеного житлового будівництва загальною площею близько 16 млн. кв. м.

«Десь на половині об`єктів фактично продовжується будівництво, і є реальна можливість їх ввести в експлуатацію», - сказав В.ВИСОЧИН.

На думку представника міністерства, для того, щоб добудувати незавершені об`єкти, необхідно визначитися з потребою громадян у житлі. При цьому всі забудовники, у яких є об’єкти незавершеного будівництва, мають спільно з місцевими органами влади проаналізувати будівництва, щоб знайти способи прискорити їх введення в експлуатацію (наприклад, визначити черговість, зменшити поверховість тощо).

Крім того, В.ВИСОЧИН вважає, що добудові незавершених об`єктів сприятиме скасування додаткової твердої застави при купівлі житла на первинному ринку, оскільки вона збільшить кількість позичальників.

За його даними, близько 60% житла, що будується, в Україні фінансується за кошти громадян (включаючи іпотечні кредити), близько 7% - за рахунок кредитів забудовників.