Справу про смерть студента в міліції повернули на дорозслідування

Кримінальну справу щодо смерті у Шевченківському райуправлінні міліції Києва студента Ігоря Індила повернуто на додаткове розслідування органам прокуратури.

Про це УНІАН повідомив адвокат потерпілої сторони Олександр ЗАРУЦЬКИЙ.

За його словами, відповідне рішення було прийнято сьогодні Деснянським районним судом столиці, у провадженні якого перебувала ця справа.

«Суд вирішив повернути назад прокуратурі Києва на додаткове розслідування цю справу», - сказав адвокат, пояснивши, що здійснення цієї процедури, відповідно до рішення суду, необхідне для з’ясування, зокрема, деякої інформації, яка стосується одного із свідків.

«Можна казати, що на даному етапі справу завершено», - сказав О.ЗАРУЦЬКИЙ.

Також він зауважив, що після проведення відповідних слідчих дій з боку органів прокуратури ця справа в подальшому не повинна буде розглядатися тим самим складом суду.

Як повідомляв УНІАН, 20-річний студент І.Індило помер у Шевченківському РУВС Києва в травні 2010 року.

Прокуратура Шевченківського району Києва порушила кримінальну справу за фактом перевищення службових повноважень працівниками Шевченківського райуправління міліції, в якому загинув І.Індило. Пізніше справа була передана для розслідування в прокуратуру м. Києва. Двом працівникам міліції пред`явлені обвинувачення за статтями КК "Перевищення влади" і "Службова недбалість".