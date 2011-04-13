УНП і "Свобода" почали кампанію проти добудови Хмельницької АЕС

У Рівному обласні організації Української народної партії та ВО «Свобода» розпочали збір підписів під зверненням проти добудови 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС, яке буде надіслано президенту Вікторові ЯНУКОВИЧУ, прем’єр-міністру Миколі АЗАРОВУ і голові Верховної Ради Володимиру ЛИТВИНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти обласних організацій згаданих партій проводять з громадянами роз’яснювальну роботу, роздаючи їм відповідну літературу.

Крім того, на центральній площі міста Майдані Незалежності розбито намет і виставлено великий банер, що закликає не бути байдужим і поставити свій підпис проти добудови енергоблоків Хмельницької АЕС.

У зверненні, що буде надіслане очільникам країни, йдеться про те, що мешканці Рівненщини глибоко стурбовані ситуацією, що склалася з добудовою третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Особливе занепокоєння викликає стан реакторної установки, термін експлуатації якої становить 60 років.

«Ми не маємо гарантій того, що водний баланс басейну річки Горинь не буде порушено в зв’язку з добудовою ще двох блоків. Після подій у Японії ми не маємо певності в тому, що Чорнобильське лихо не повториться на Рівненщині. Вимагаємо від Вас заборонити плановану добудову Хмельницької АЕС із використанням застарілих реакторів і сумнівних технологій. Лише безпека нас і наших дітей має бути основою прийняття рішень», – зазначається у зверненні.

Обласна організація УНП також закликала усіх бажаючих поставити свій електронний підпис під згаданим зверненням і надіслати його на адресу прес-служби облорганізації партії.

Негативне ставлення до добудови нових енергоблоків висловила й обласна організація ВО «Свободи». Зокрема, у повідомленні її прес-служби йдеться про те, що «у добудові ще двох блоків ХАЕС немає економічної потреби, адже в Україні є надлишок електроенергії, а очікуваного росту її споживання не відбувається».

Голова облорганізації «Свободи», керівник її фракції в облраді Олег ОСУХОВСЬКИЙ заявив, що “свободівці” також розпочинають збір підписів проти добудови нових реакторів на українських АЕС.

На думку О.ОСУХОВСЬКОГО, гроші на добудову нових енергоблоків – а це понад 40 млрд грн – доцільніше вкласти у заходи з енергоефективності та енергозбереження.