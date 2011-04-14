СЕС: радіаційна обстановка на Донеччині стабільна

У Донецький регіон продукти з Японії не надходили, і в цілому радіаційна обстановка в області залишається стабільною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО на зустрічі з журналістами.

«У нас в області і не тільки через те, що сталося в Японії, щодня контролюється гамма-фон на території в усіх районах і містах», - сказав головний лікар. При цьому він додав, що «в таких великих містах, як Донецьк, Краматорськ, Маріуполь, Торез, Красноармійськ, регулярно проводяться дослідження і продуктів харчування, і повітря, і води, і гамма-фону».

За словами В.ДЕНИСЕНКА, «на сьогодні ситуація в області стабільна, гамма-фон у межах 15-17 мікрорентгенів на годину, відібрані проби води, продуктів, повітря – відхилень від радіологічної норми не виявлено».

Головний лікар також запевнив, що продуктів з Японії в регіон не завозилося, і співробітники СЕС в цілому контролюють процес у питаннях якості продукції, що завозиться в область.

«Щодо продуктів, завезених з Японії, то в нашу область вони ще не дійшли і розмитнення продуктів з Японії не проводилася... В Іллічівськ (морський порт) ще жодне судно не зайшло з японськими продуктами. Ми відстежуємо цю ситуацію», - зазначив В.ДЕНИСЕНКО.