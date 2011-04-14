«Парк Київська Русь» відкриває новий сезон

Центр культури та історії Древньої Русі «Парк Київська Русь» 30 квітня відкриє новий сезон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі центру, цього року «Парк Київська Русь» представить глядачам програму, що поєднуватиме історичну тематику і сучасність.

Зокрема, відкриття сезону відбудеться за участі Київського мотоклубу «Skulls MC» та артистів театру парку. Гостям планується продемонструвати постановку билин про історію Києва, церемоніал вшанування князів, зміну варти. У цей день можна буде дізнатися більше про байкерський рух у Києві – клуб «Skulls MC» організує виставку мотоциклів.

У новому сезоні, який триватиме 7 місяців, заплановані богатирські битви, змагання лучників, лицарські турніри, прогулянки на повітряній кулі, музичні виступи виконавців різних напрямків, виступи артистів вогняних театрів, каскадерів і байкер-шоу.

За цей час у «Парку Київська Русь» відбудеться 5 історичних міжнародних фестивалів: «Київська Русь XIII ст.» (21-22 травня), «Лицарство XV ст.- штурм фортеці» (18-19) червня, «Билини стародавнього Києва – IX-XI ст.» (27-28 серпня), «Гості стародавнього Києва – XV ст.» (24-25 вересня), лучний турнір «Стріла стародавнього Києва» (8 жовтня). Заходи зберуть учасників з України, Росії, Білорусі, Польщі, Франції, скандинавських країн тощо.

Крім цього, кожні вихідні у парку відбуватимуться тематичні заходи: свято коваля, свято дощу, день середньовічної моди, свято врожаю, свято вареника. Також у парку відзначатимуть день Святих Кирила та Мефодія, Святої княгині Ольги, князя Володимира. Святкуватимуть Медовий Спас, День Києва, День Незалежності та інші події.

Як повідомляв УНІАН, за зиму у «Парку Київська Русь» збудували кілька садиб XI-XIII століть і веж різного призначення та інші споруди.

Ціни на вхідний квиток цього року будуть, в залежності від заходу, різнитися.

Більш детальна інформація з’являтиметься на сайті www.parkkiyvrus.com

Довідка УНІАН. «Парк Київська Русь» - Центр культури та історії Древньої Русі розташований у с. Копачів Обухівського району Київської області. Мета проекту - створення культурної столиці східнослов’янських держав шляхом відтворення Дитинця-Кремля стародавнього Києва V-XIII ст. з усіма спорудами епохи та атмосферою Древньої Русі на основі історичних даних. Автор проекту – президент БО «Слов’янський фонд» Володимир ЯНЧЕНКО.