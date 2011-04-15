Доступ до публічної інформації забезпечать спеціальні люди з прокуратури

У Генеральній прокуратурі створюється відділ для забезпечення доступу до публічної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Віктор ПШОНКА повідомив сьогодні під час виступу перед прокурорськими працівниками Вінницької області.

Він зазначив, що з 9 травня 2011 року набирає чинності Закон "Про доступ до публічної інформації". Законом передбачено обов’язок визначених спеціальних структурних підрозділів чи посадових осіб щодо забезпечення доступу до публічної інформації, яка перебуває у їхньому володінні.

«З огляду на значимість проблеми, 11 квітня мною підписано наказ про створення у Генеральній прокуратурі самостійного відділу для забезпечення доступу до публічної інформації. У прокуратурах обласного рівня з цією метою створено посади старших помічників прокурорів», - повідомив В.ПШОНКА.