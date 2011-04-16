Заарештовані керівники найбільших покерних інтернет-компаній

Прокурор Південного округу Нью-Йорка Пріт Бхарара оголосив у п`ятницю про порушення кримінальної справи проти 11 осіб, які представляють керівництво трьох найбільших покерних інтернет-компаній - PokerStars, Full Tilt Poker і Absolute Poker.

Компанії підозрюються у відмиванні мільярдів доларів, банківському шахрайстві та веденні нелегального грального бізнесу, не передбаченого ліцензією.

Прокуратура оцінює нелегальний обіг трьох компаній у 3 мільярди доларів. Звинувачення містить 9 пунктів, тільки за двома з них - змовою з метою відмивання грошей і банківському шахрайству - фігурантам загрожує до 50 років максимального покарання.

Трое осіб були арештовані в п`ятницю, інші або повинні з`явитися до правоохоронних органів, або перебувають за межами США. Прокуратура заявила, що через Інтерпол їх розшукуватиме і добиватиметься видачі.

Серед ключових фігурантів звинувачення - фундатор і голова PokerStars Ісай Шайнберг, колишній програміст IBM, який не раз стикався з американськими правоохоронними органами через прогалини в законодавстві, яке регулює такий бізнес.

У 2008 році, нагадує РІА "Новости", федеральна прокуратура Манхеттена заморозила 34 мільйони доларів, що належать двом покерним компаніями, включаючи PokerStars. У березні один з найбільших власників грального бізнесу в Лас-Вегасі мільярдер Стівен Вінн оголосив про укладення стратегічного партнерства з PokerStars, найбільшою інтернет-мережею гри в покер.