Тігіпко проведе ряд зустрічей у США
04:43, 16 квітня 2011Суспільство
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На щорічних зборах МВФ і Світового банку
Віце-прем`єр-міністр – міністр соціальної політики України Сергій ТІГІПКО, глава української делегації на щорічних весняних зборах Міжнародного валютного фонду і Світового банку у Вашингтоні (США) обговорить актуальні питання співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі віце-прем`єра.
Також під час візиту до США він проведе ряд двосторонніх зустрічей з високопосадовцями США щодо перспектив розвитку відносин між нашими країнами.
Нагадаємо, що щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку проходять у Вашингтоні (США) 15-17 квітня.
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