Долар на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9710/7,9790, на 12:00 ціни зросли до 7,9780/7,9830 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2828/0,2833, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2830/0,2835. У Росії курс долар-рубль практично не змінилися, і на 12:00 встановився на рівні 28,1617 (+0,0010).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4336/1,4438, змінюючись у достатньо вузькому коридорі.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 11,4605/11,4740, на 12:00 ціни пішли вниз - 11,4285/11,4420.