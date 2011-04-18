Завтра киянам створять проблеми з пересуванням

Завтра, 19 квітня, у зв`язку з прибуттям до Києва офіційних делегацій для участі у Київському саміті з безпечного та інноваційного використання атомної енергії ДАІ планує часткове обмеження в пересуванні транспорту та пішоходів.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв`язків з громадськістю Управління ДАІ Києва, зазначивши, що такі заходи потрібні для належної організації безпеки дорожнього руху

Так, з 12.00 до 14.00 можливі обмеження в русі на автодорозі Київ - Харків (від міської смуги до Харківської площі і далі проспектом Бажана), Столичним шосе (від проспекту Науки до Південного мосту, а також по Наддніпрянським та Набережним шосе). У цьому ж часовому проміжку можуть бути обмеження і на Європейській площі.

А з 18.00 до 19.00 водіям доведеться об’їздити Європейську площу у зв’язку з переїздом учасників саміту від «Українського дому» (Хрещатик, 2) до будинку офіційних прийомів (вул. Грушевського, 22).

Такі ж обмеження можуть виникнути з 19.00 до 20.00 і під час переїзду учасників саміту від будинку офіційних прийомів (вул. Грушевського, 22) до Національної опери України (вул. Володимирська, 50).

Начальник ДАІ Києва Анатолій КУРІННИЙ зазначив, що під час проведення заходів на такому високому рівні, як правило, не можна обійтися без подібних обмежень і просить киян з розумінням поставитися до цього.

З урахуванням викладеного керівник столичної Державтоінспекції рекомендує водіям за можливістю планувати свої поїздки таким чином, щоб не відвідувати центральну частину міста у вказаний час.

Начальник ДАІ столиці також радить водіям бути уважними і неухильно дотримуватись вимог сигналів регулювальників та тимчасових дорожніх знаків, а також не залишати транспорт з порушенням правил.