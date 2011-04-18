Дівчина за відмову піти додому до «коханого» одержала дві кулі

18:04, 18 квітня 2011
Суспільство
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Але була така п`яна, що не помітила 

На Кіровоградщині працівниками Компаніївського райвідділу міліції порушено кримінальну справу стосовно місцевого мешканця, який у стані алкогольного сп’яніння прострелив ногу 17-річній дівчині.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю УМВС в Кіровоградській області.

Правоохоронці знайшли дівчину в лікарні після того, як про її зникнення повідомили родичі. Напередодні вона сказала матері, що йде на дискотеку, а сама подалася в інше село до 30-річного знайомого, зустріч з яким перетворилася на спільне вживання спиртних напоїв.

Будучи напідпитку, чоловік запропонував дівчині піти до нього додому, але отримавши відмову, дістав пневматичний пістолет і двічі вистрелив їй у ногу. Одне з поранень виявилося проникаючим – куля потрапила у стопу.

Оскільки сама потерпіла перебувала у стані алкогольного сп’яніння, за медичною допомогою вона звернулася лише наступного дня.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), проводиться слідство.

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