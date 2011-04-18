Іващенко не визнає висунуті йому обвинувачення

Колишній в.о. міністра оборони України Валерій ІВАЩЕНКО не визнає своєї вини за обвинуваченням у зловживанні службовим становищем на користь третіх осіб під час підписання плану санації ДП «Феодосійський судномеханічний завод» Міністерства оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи в Печерському районному суді Києва після проголошення представниками прокуратури обвинувального висновку.

«Мені не зрозуміло, в чому мене обвинувачують. До цих дій я не мав і не маю ніякого відношення. Я не розумію про яке посібництво може йти мова, якщо Сергія МІХЕЄВА (колишній керуючий санацією вказаного підприємства - УНІАН) я вперше побачив 16 березня цього року в залі суду. До того з ним не спілкувався… Винним себе ні в чому не визнаю, оскільки ніколи, ніде не вчиняв протиправних дій… Єдине, що мені зрозуміло: слідчі і обвинувачення за будь-яку ціну хочуть дискредитувати мене, звинувативши в злочині, - сказав В.ІВАЩЕНКО.

Також він сказав, що не визнає висунутого цивільного позову про необхідність відшкодування понад 88 тис. грн. збитків на користь держпідприємства «Феодосійський судномеханічний завод», які він має сплатити разом із С.МІХЕЄВИМ.

У свою чергу С.МІХЕЄВ, виступаючи в суді, також наголосив, що не визнає своєї вини. У тому числі через те, що гроші, отримані під час санації підприємства, надійшли на рахунок підприємства і були використані для погашення кредиторської заборгованості цього заводу.

Заслухавши підсудних, суд визначив подальший порядок судового слідства. Зокрема, на судових засіданнях, відповідно до рішення суду, будуть допитані свідки, підсудні, досліджені експертизи за участю експертів, допитані самі експерти, після чого суд має дослідити докази, які містяться в матеріалах справи.

Після цього в суді як свідка першою було допитано дружину В.ІВАЩЕНКА Валентину, яка, серед іншого, поінформувала суд, що її чоловік до затримання мав проблеми із здоров’ям, зокрема у нього серйозне захворювання хребта, однак «у зв’язку з тим, що він зранку до вечора працював, йому ніколи було звертатися до лікарів, щоб провести якісне лікування».

Крім того, на одне із запитань представників прокуратури В.ІВАЩЕНКО відповіла, що у її родини і чоловіка безпосередньо ніколи не було жодних бізнес-інтересів, в тому числі стосовно Феодосійського судномеханічного заводу.

Як повідомляв УНІАН, Головним управлінням військових прокуратур Генеральної прокуратури 20 серпня 2010 р. було порушено кримінальну справу стосовно В.ІВАЩЕНКА за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Стосовно В.ІВАЩЕНКА обрано запобіжний захід – взяття під варту.

1 листопада 2010 року Генпрокуратура завершила розслідування кримінальної справи.

В.ІВАЩЕНКО та арбітражний керуючий державного підприємства Міноборони «Феодосійський судномеханічний завод» звинувачуються у службових зловживаннях та пособництві у незаконному відчуженні майна під час санації заводу.