Образами розписали пам'ятник на місці розстрілів у Полтаві
Повідомляє УМВС
У Полтаві невідомі розписали чорною фарбою пам`ятник «Скорботної матері»
Про це УНІАН повідомив начальник Центру зв`язків із громадськістю обласного управління міліції Юрій СУЛАЄВ.
За його даними, невідомі чорною фарбою з балончика на монументі написали фразу «Смерть жидомоскалям!». На даний момент напис ліквідовано комунальними службами Полтави.
«Ми шукаємо вандалів. Ситуацію ускладнює той факт, що поряд із монументом немає камери відеоспостереження», - сказав Ю.СУЛАЄВ.
Він нагадав, що в травні минулого року пам`ятник реставрували за кошти мерії, а у вересні на ньому з`явилися написи, схожі на сьогоднішні. Тоді вандалів не знайшли.
Як повідомлялося, в роки Другої світової війни на місці пам`ятника Скорботної матері фашисти розстріляли, за різними даними, від 23 до 30 тис. полтавчан: мирних жителів, військовополонених, там же був і невеликий концтабір.