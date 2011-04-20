Усі 232 храми на Херсонщині не подобаються пожежним

Усі 232 культові споруди в Херсонській області мають проблеми з протипожежною безпекою.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі Управління МНС в Херсонській області, про це свідчать результати перевірки культових приміщень – церков, костьолів, соборів та інших споруд, у яких проводяться богослужіння.

Зокрема, за результатами перевірки, були виявлені численні порушення правил протипожежної безпеки при експлуатації споруд. Більшість об’єктів не забезпечені первинними засобами пожежегасіння. Установки протипожежної автоматики у більшості випадків або відсутні, або не відремонтовані, або обслуговуються неналежним чином. Сигнали протипожежної сигналізації не виведені на пульти централізованого спостереження охорони. Джерела зовнішнього протипожежного водопостачання у 10% випадків недобудовані, або не відремонтовані. Виявлені й порушення експлуатаційних вимог до дільниць електромереж.

Жоден із храмів не було закрито, але протипожежні служби облуправління МНС про виявлені недоліки письмово поінформували керівників конфесій, державні адміністрації та органи місцевого самоврядування.

Наразі інженерно-інспекторським складом МНС проводяться інструктажі з обслуговуючим персоналом об`єктів, які будуть задіяні у проведенні заходів щодо дотримання вимог пожежної безпеки.

Також, керівництво УМНС напередодні Великодня звернулося до священнослужителів та прихожан з проханням дотримуватися правил безпеки при поводженні з джерелами відкритого вогню – свічками та з електрикою.