Контейнер у порту не повинен чекати більше 4 годин

Міністерство інфраструктури України розраховує скоротити час оформлення контейнерів у всіх портах до чотирьох годин з тим, щоб Україна стала лідером за обсягами транзитних вантажів у світі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури з посиланням на віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

За його словами, для досягнення цього завдання необхідно спростити процедури контролю і зменшити тривалість оформлення контейнерів у портах.

Міністерство інфраструктури вже підготувало зміни до законодавчої бази, згідно з якими оформлення імпортного вантажу в контейнері всіма контролюючими органами не має бути більше чотирьох годин (проект постанови Кабінету міністрів України «Про внесення змін до Порядку переміщення товарів у пунктах пропуску через державний кордон, розташованих на території морських портів України, під час контейнерних перевезень у прямому змішаному сполученні»).

Як відзначають в міністерстві, ухвалення змін дозволить зменшити тривалість оформлення контейнерів і остаточно введе в портах схему «вільної практики», коли перевірка необхідних документів на вантаж не перешкоджає проведенню вантажних операцій. Крім того, передбачається, що обмін інформацією між контролюючими органами, адміністрацією порту і морськими агентами вестиметься в електронному вигляді.

На думку Б.КОЛЕСНІКОВА, також державні підприємства мають більш оперативно і зважено реагувати на виклики ринку щодо вартості залізничних перевезень і тарифів на перевалку в портах, аналізувати політику портів-конкурентів і працювати над залученням додаткових вантажопотоків.

«Головне завдання - зростання транзитної конкурентоспроможності морських портів, вихід України на позицію лідера за обсягами транзиту», - наголосив він. За його словами, збільшення в I кварталі 2011 року обсягів переробки транзитних вантажів на 22,5%, порівняно з минулим роком, створює для цього всі необхідні передумови.

Як нагадують в міністерстві, зараз середній час обробки одного контейнера в Одеському порту становить близько 6,5 години, в Іллічівському - 10 годин.