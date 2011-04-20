У Києві створено штаб з ліквідації лісових пожеж

У комунальному об’єднанні «Київзеленбуд», згідно з підписаним розпорядженням КМДА, створено оперативний штаб з ліквідації лісових пожеж.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, для забезпечення належного рівня охорони міських лісів від пожеж та підвищення відповідальності працівників лісової охорони лісопаркових господарств (ЛПГ) за дотриманням правил пожежної безпеки, передбачено ряд заходів, які необхідно вжити для підготовки міських лісів до пожежонебезпечного періоду 2011 року.

Зокрема, комунальне об’єднання «Київзеленбуд» у міських господарствах вже підготувало протипожежну техніку, обладнання, спостережні вежі і щогли та засоби зв’язку.

До того ж, Головне управління з питань надзвичайних ситуацій затвердило у районах міста порядок дій при ліквідації лісових пожеж, які загрожують району стихійним лихом.

Головному управлінню екології та охорони природних ресурсів, КО «Київзеленбуд», Дарницькому ЛПГ, Святошинському ЛПГ та ЛПГ «Конча-Заспа» доручено ліквідувати на території міських лісопаркових господарств наслідки вітровалів.

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» разом з ГУ МВС України контролюватимуть заїзд автотранспортних засобів на територію лісових масивів, проводитимуть спільні рейди та притягуватимуть порушників до відповідальності згідно з чинним законодавством України.

Більше того, КО «Київзеленбуд» відновить та підтримуватиме у належному стані мережу мінералізованих смуг навколо пожежонебезпечних ділянок лісу, а також відремонтує водоймища та резервуари для забору води.

Також комунальному об’єднанню «Київзеленбуд» доручено упродовж квітня укомплектувати пункти зосередженого протипожежного обладнання та інвентарю.

У разі виникнення лісової пожежі, до справи залучатиметься Головне управління з питань надзвичайних ситуацій, а комунальна корпорація «Київавтодор» виділить для підвозу води поливально-мийні машини.

Профільному управлінню доручено проводити для киян агітаційно-просвітницьку роботу з протипожежної тематики.