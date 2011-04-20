З музею на Хмельниччині вкрали гармату, датовану 1637 роком

У Білогір’ї Хмельницької області із краєзнавчого музею невідомі викрали гармату, датовану 1637 роком.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив директор музею Іван КАДУК.

“Ця гармата - візитна картка нашого музею і занесена до Музейного фонду України. Вона є надбанням нації. Біля неї стояла статуетка Божої Матері. Проте до неї зловмисники не торкнулися. Впевнений, що працювали на замовлення”, - наголосив він.

За словами директора музею. вкрадена гармата належить до польської іменної зброї. Вона важить 150 кг.

Крім того, у музеї є ще одна гармата, яка датована 1607 роком і важить 450 кг.

“Меншу винесли невідомі винесли, а важчу дотягли тільки до дверей і залишили”, - сказав І.КАДУК.

Міліція розшукує зловмисників.

Довідка УНІАН. Білогірський краєзнавчий музей заснований у 2007 році. У його виставкових залах майже 4 тисячі експонатів.