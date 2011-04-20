Презентація нового роману Юрія Щербака про 2077 рік

Книгарня «Є» та видавництво «Ярославів Вал» запрошують на презентацію книжки Юрія Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року», яка відбудеться 20 квітня о 18.00.

Роман Юрія Щербака «Час смертохристів. Міражі 2077 року» — це гостро-сюжетний політичний трилер, дія якого розвертається напередодні Четвертої глобальної війни. Тут співіснують і переплітаються різні пласти – від пригодницько-розвідницької лінії до філософських проблем християнства, якому загрожують так звані смертохристи.

Це антиутопія, де за гротескною формою і фантастичністю ситуацій стоїть реальна масштабність можливих геополітичних подій майбутнього. «Це твір «на рівні партитур» Орвелла, Гакслі, які застерігали світ від страшних небезпек», — пише Михайло Слабошпицький.

Збагачений досвідом політичної, державної і дипломатичної діяльності, Юрій Щербак, екс-посол України в США, Канаді, Мексиці та Ізраїлі, дає своє парадоксальне і пророче бачення того, що може статися з Україною в майбутньому.

Адреса книгарні «Є»: вул. Лисенка, 3, ст. м. «Золоті Ворота»