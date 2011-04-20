У Ліберії загинув український миротворець
11:43, 20 квітня 2011Суспільство
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Трагедію розслідують
19 квітня внаслідок нещасного випадку загинув бортовий перекладач вертолітної ланки 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України Місії ООН у Ліберії майор В’ячеслав Сулін.
Створено комісію з розслідування трагедії, повідомили УНІАН у Департаменті преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України.
Міністр оборони Михайло ЄЖЕЛЬ висловив глибокі співчуття рідним і близьким загиблого.
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