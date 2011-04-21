Батьки учнів просять прокурора захистити три макіївські школи

У Донецькій області батьки учнів трьох шкіл міста Макіївки (№№ 3; 27 і 100) просять прокурора міста Олега ПОЛЯКОВА скасувати рішення сесії Макіївської міської ради від 25 березня 2011 року про закриття їхніх навчальних закладів.

Про це вони написали в своїй заяві, адресованій прокурору, текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Автори заяви нагадали, що 25 березня 2011 року сесією Макіївської міської ради без обговорення було ухвалено рішення «Про ліквідацію Макіївських загальноосвітніх шкіл I-II ступенів № № 3, 27, 94, 100», яке було прийнято на виконання Програми оптимізації навчальних закладів міста, незважаючи на категоричну незгоду батьків учнів шкіл № № 3, 27, 100.

Так, батьки цих трьох шкіл підкреслили, що неодноразово зверталися з цього питання до мера Макіївки Олександра МАЛЬЦЕВА, голови Донецької обласної держадміністрації Анатолія БЛИЗНЮКА і до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

«Всупереч закону, ми не отримали відповіді на протести, мітинги, пікети батьків, учнів шкіл і громадськості», – йдеться в заяві.

Її автори, посилаючись на закон «Про прокуратуру», для дотримання законності попросили О.ПОЛЯКОВА «провести повну, всебічну, об`єктивну перевірку відповідності ухваленого рішення нормам чинного законодавства й у разі невідповідності ухваленого рішення нормам чинного законодавства винести прокурорський протест на рішення Макіївської міської ради «Про ліквідацію Макіївських загальноосвітніх шкіл I-II ступенів № № 3, 27, 94, 100». Батьки просять прокурора в своєму протесті «поставити питання про скасування цього рішення міськради».

Також автори заяви просять О.ПОЛЯКОВА «у разі відхилення протесту або ухилення від його розгляду звернутися з позовом до суду про захист прав і законних інтересів громадян, батьків учнів шкіл № №3; 27;100».

«Просимо перевірку здійснити за нашою участю. Для цього надаємо Вам наші адреси й телефони. За результатами ухваленого рішення просимо надати нам письмову відповідь», - зазначається в заяві.

Як повідомляв УНІАН, незважаючи на масові протести, рішенням Макіївської міськради від 25 березня 2011 року були закриті загальноосвітні школи №3, №27 і №100. У всіх випадках органи місцевої влади заявляють про брак бюджетних коштів на утримання цих навчальних закладів.

Довідка УНІАН. У Донецькій області в 2011 році планується закрити 26 загальноосвітніх шкіл. За інформацією прес-служби Донецької облдержадміністрації, закриття навчальних закладів відбуватиметься згідно з розробленою «Регіональною дорожньою картою з оптимізації мережі бюджетних закладів і витрат місцевих бюджетів на їх утримання».