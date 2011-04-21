Українці бояться нових аварій на своїх АЕС

Більшість громадян України побоюється того, що в майбутньому на українських АЕС може статися серйозна аварія.

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського дослідження Інституту Горшеніна.

Зокрема, згідно з результатами, 70% опитаних висловили таке побоювання. З них 41,5% відповіли на це запитання «точно так», 28,5% - «швидше так». Не має таких побоювань кожний п'ятий респондент (21,4%). З них 13,5% дали відповідь «швидше ні», а 7,9% - «точно ні» на це запитання. Важко відповісти 8,6% опитаних.

Також більшість українців (78,3%) вважає Чорнобильську АЕС небезпечною. З них 45,6% обрали варіант відповіді «точно небезпечна», 32,7% - «швидше небезпечна». При цьому кожний шостий опитаний (15,3%) вважає, що Чорнобильська АЕС на сьогодні небезпеки не представляє. З них 9,1% дали відповідь «швидше безпечна», 6,2% - «точно безпечна». Важко відповісти на це запитання 6,4% респондентів.

Більше третини громадян України (37,9%) вважають, що Чорнобильська зона має бути зоною відчуження. При цьому майже така сама кількість опитаних (36,3%) вважає, що в майбутньому треба використовувати Чорнобильську зону для проведення наукових досліджень. Кожний шостий респондент (15,4%) вважає, що ця зона має бути заповідною, 6,1% - туристичною. Висловили думку, що Чорнобильська зона має стати місцем зберігання радіоактивних відходів, 4,8% опитаних. Відповідь «інше» дали 2,2% українців, а 4,6% - важко відповісти на це запитання.

Більшість громадян України (66,3%) вважає, що нові АЕС або нові блоки на діючих АЕС у нашій країні будувати не слід. При цьому кожний п'ятий опитаний (20,3%) дотримується протилежної точки зору, а 13,4% - важко відповісти на це запитання.

Дослідження засвідчило, що переважна більшість українців (87,3%) побоюється того, що наслідки Чорнобильської аварії можуть негативно вплинути на їх власне здоров'я або на здоров'я їх близьких. З них відповідь «точно так» дали 50,2%, «швидше так» - 37,1% опитаних. При цьому кожний десятий українець (9,5%) подібних побоювань не має. З них варіант відповіді «точно ні» обрали 5,3%, «швидше ні» - 4,2% респондентів. Важко відповісти – 3,2%.

***Інститут Горшеніна провів телефонне опитування на тему: «25 років після катастрофи на ЧАЕС» з 18 по 20 квітня 2011 року. Всього, згідно з випадковою вибіркою, було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон проживання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.