У Сумах з харчовим отруєнням до лікарні потрапили вже 23 школярі

У Сумах кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням учнів школи №6 зросла до 23.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив головний лікар міської дитячої клінічної лікарні Олександр ЄМЕЦЬ.

«Кількість потерпілих дітей продовжує зростати, і сьогодні станом на 17.00 їх госпіталізовано вже 23 особи”, - сказав О.ЄМЕЦЬ.

Тим часом головний санітарний лікар Сумської обласної санітарно-епідеміологічної станції В`ячеслав ПСАРЬОВ повідомив кореспонденту УНІАН, що на директора Сумської ЗОШ №6 накладено штраф, а матеріали спеціалістів СЕС передано до обласної прокуратури.

У свою чергу прес-секретар прокуратури Сумської області Олексій ДЕРЕВ`ЯНКО розповів УНІАН, що кримінальну справу за фактом масового отруєння школярів поки що не порушено.

“Передані до прокуратури матеріали вивчаються, але остаточно рішення про порушення чи непорушення кримінальної справи буде прийняте після надходження результатів всіх аналізів та експертиз”, - наголосив О.ДЕРЕВ`ЯНКО.

Як повідомляв УНІАН, головний санітарний лікар м. Суми Олександр ЧЕРНЯК заявив, що результати аналізів та експертиз слід очікувати у неділю, 24 квітня.