Ветеранам на Майдані вручили по коробці цукерок і пляшці горілки

Швидка забрала одну людину

За театралізованим дійством у центрі Києва спостерігали ветерани ВВВ, керівництво країни, представники дипломатичних відомств. Київська міськдержадміністрація вручила кожному ветеранові пакет з коробкою цукерок, пляшкою горілки і стилізованою військовою флягою. Під час концерту прогримів святковий салют, в небо випустили голубів і кольорові повітряні кульки. Після закінчення ветеранів розвезли додому в комфортабельних автобусах. На Майдані чергували бригади швидкої допомоги, яким довелося надати допомогу деяким ветеранам. Карета швидкої допомоги забрала одного ветерана. Kyiv Post

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