Ветеранам на Майдані вручили по коробці цукерок і пляшці горілки
14:23, 09 травня 2011Суспільство
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Швидка забрала одну людину
За театралізованим дійством у центрі Києва спостерігали ветерани ВВВ, керівництво країни, представники дипломатичних відомств.
Київська міськдержадміністрація вручила кожному ветеранові пакет з коробкою цукерок, пляшкою горілки і стилізованою військовою флягою.
Під час концерту прогримів святковий салют, в небо випустили голубів і кольорові повітряні кульки.
Після закінчення ветеранів розвезли додому в комфортабельних автобусах.
На Майдані чергували бригади швидкої допомоги, яким довелося надати допомогу деяким ветеранам. Карета швидкої допомоги забрала одного ветерана.
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