Шварценеггер розлучився з дружиною

Колишній губернатор штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер і його дружина Марія Шрайвер розлучилися. Про це вони оголосили 9 травня, передає ТСН.

У заяві йдеться, що Шварценеггер і Шрайвер добре обміркували свій крок. "Ми прийшли до цього рішення разом, після довгих роздумів, обговорень і молитов", - підкреслюють вони.

Шварценеггер і Шрайвер уже живуть порізно і обмірковують подальші дії. Чи планує подружжя розлучатися офіційно, не уточнюється. У повідомленні для преси наголошується, що Шварценеггер і Шрайвер збираються виховувати своїх дітей разом (у сім`ї четверо дітей у віці 14-21 років).

Точних причин розставання колишня перша пара Каліфорнії не навела. Журналісти припускають, що відносини між Шварценеггером і Шрайвер вже давно зайшли в глухий кут, і розставання було природним розвитком подій.

Як пише The Los Angeles Times, подружжя рідко проводило час разом, особливо, коли Шварценеггер був губернатором і часто літав у відрядження.

Шварценеггер, тоді ще бодібілдер і актор-початківець, і Марія Шрайвер, представниця так званого "клану Кеннеді", познайомилися в 1977 році на благодійному вечорі. Між ними зав`язався роман, і в 1986 році вони одружилися. У подружжя четверо дітей - дві дочки і двоє синів.