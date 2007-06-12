У Києві зафіксували новий рекорд хабарництва

Сімдесят тисяч доларів або 350 тисяч гривень. Такого хабара отримав столичний податківець - співробітник відділу боротьби з легалізацією прибутків, отриманих злочинним шляхом.

На гарячому колегу-корупціонера піймали першого червня співробітники Управління боротьби з організованою злочинністю. За даними ГУБОЗу це найбільший із зафіксованих хабарів, які отримували податківці. У понеділок Солом`янський районний суд Києва продовжив термін утримання обвинувачуваного ще на три місяці. Чиновнику загрожує до дванадцяти років ув`язнення із конфіскацією майна.

5 канал