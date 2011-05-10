Зловмисник зірвав нагороди у ветерана в електричці

У Донецькій області знайдений і затриманий зловмисник, який зірвав бойові нагороди з грудей ветерана Великої Вітчизняної війни.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Донецької області.

Згідно з повідомленням, в електропоїзді сполученням «Краматорськ-Близнюки» невідомий зірвав з одягу ветерана Великої Вітчизняної війни нагороди та бойові ордени, після чого зник.

Потерпілий звернувся із заявою в чергову частину лінійного відділу міліції. За вказаними прикметами в результаті оперативно-розшукової діяльності підозрюваний був виявлений і затриманий. Ним виявився безробітний 38-річний житель Харківської області, в якого були вилучені нагороди «Захиснику Вітчизни», «За перемогу над Німеччиною», «50 року Збройним силам СРСР», орден Вітчизняної війни 2 ступеня і 2 нагородні планки.

Стосовно підозрюваного Краснолиманським транспортним прокурором порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.186 «пограбування» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 4 до 6 років позбавлення волі.

Ведеться досудове слідство.